سقوط هارب من 15 حكم قضائي بقيمة غرامات مستحقة 10 ملايين جنيه بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط هارب من 15حكم قضائي، بقيمة غرامات مالية تجاوزت العشرة ملايين جنيه.

وتمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، والرواد مصطفى قاسم، ومحمد الزناتي، وكريم عبد العاطي ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مقاول 64 سنة - مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكم حبس جزئي، ومستأنف في قضايا "إزالة، مباني"، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 8 سنوات حبس وغرامة مالية مستحقة، بلغت عشرة ملايين ومائتان ألف جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.