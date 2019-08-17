بأسلحة نارية وبيضاء.. ضبط 7 أشخاص خلال مشاجرة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بمنطقة السلام بالقاهرة استخدموا خلالها الأسلحة النارية والبيضاء.

تلقى قسم شرطة ثان السلام، بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة مساكن المحمودية دائرة القسم، انتقلت على الفور قوة من مباحث القسم وتمكنت من السيطرة على الموقف وتحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم طرف أول 3 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 2 قطعة سلاح أبيض"مطواة، سكين"، طرف ثان "4 عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، عدا أحدهم مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهم ( فرد خرطوش عيار 12مم ، عدد 2 قطعة سلاح أبيض"مطواة - سكين").

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بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثاني بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب (دون إصابات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها في المشاجرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.