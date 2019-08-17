مكبس يدوي لمضاعفة الكمية".. سقوط عصابة لتصنيع المخدرات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن الإسماعيلية، اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر مستخدمين في ذلك مكبس يدوي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر مستخدمين في ذلك مكبس يدوي لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما (عاطلين، مقيمان بالإسماعيلية "لهما معلومات جنائية مسجلة").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما المضبوطات 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، 7 قطع لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام، كمية من مسحوق مخدر الحشيش بلغ وزنها ( 2,900 كيلو جرام )، مكبس يدوي بمشتملاته، مواد لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الحشيش، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة