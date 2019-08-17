محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإشعال النيران بالشقة محل سكنهما لخلافات بينهما. ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم، بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل، مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها في قضية مخدرات" مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعد خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثاً إصابتها ، وعقب ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما وإضرام النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل دون إصابات، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر "زجاجة بنزين وعلقة ساخنة".. زوج يُضرم النيران بالشقة لمعاقبة زوجته بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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