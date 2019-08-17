باستخدام "الشطة".. ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة "توك توك" في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط "عاطلين، سبق إتهام أحدهما في عدد 5 قضايا أخرهم قضية مخدرات"، حال استقلالهما مركبة "توك توك"، وبحوزتهما كيس بلاستيك بداخله "مسحوق الشطة".
وبمناقشتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" بحوزتهما، من قائدها كرهاً عنه، عقب إلقاء مسحوق "الشطة" على وجهه.
أمكن التوصل إلى المجني عليه "سائق - مقيم بدائرة القسم"، والذي قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك " قيادته بدائرة القسم، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم استوليا منه على المركبة كرهاً عنه بالأسلوب المُشار إليه.
وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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