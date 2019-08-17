بالفيديو.. مدير الخدمة الوطنية: مشروع الصوب الزراعية يوفر 15 ألف فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مشروع الـ1300 صوبة زراعية يتيح أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب جديدة مباشرة من مختلف التخصصات.

وأوضح "أمين"، خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع الـ1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، اليوم السبت، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يسهم دائما مع أجهزة الدولة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات التي تتماشى وتدعم خطط التنمية في مصر.

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وتابع: "يتم في هذا الموقع تنفيذ المشروعات الإنتاجية، أولًا مجمع لإنتاج البذور لجميع أصناف الخضراوات، حيث يتم استيراد حوالي 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير في أسعارها، لذلك فإنه جارٍ تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضراوات، ويتم حاليا إنشاء مجمع لإنتاجها وفقا لأحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلي بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تحقق إنتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتبارًا من نهاية 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلي الحالي، ثانيا مشروع لإنتاج تقاوي البطاطس من خلال زراعة الأنسجة الخاصة بها وتنفيذ مراحل إكثارها، موضحا أن جملة المساحات التي تزرع في مصر بمحصول البطاطس سنويا خلال العروات الثلاث بنحو 400 ألف فدان تنتج حوالي 4.5 مليون طن.