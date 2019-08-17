السيسي: مشروع الصوب الزراعية يستهدف ضبط آليات السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح مشروع الـ1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، اليوم السبت، إن تدخل الدولة بمشروع الصوب الزراعية جاء لضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض.
وطالب السيسي، بالتنسيق من خلال الزراعة وغرف التجارة وأجهزة الدولة حتى تكون حركتنا ومسارنا مسارًا متوازنًا، مضيفًا "عندما تم التدخل في قضية اللحوم، جاء أيضًا لضبط الأسعار، وكانت أسعارها ارتفعت خلال السنوات الماضية بسبب إن زيادة الطلب وحجم المعروض كان قليلًا، وعندما تم التدخل تم تثبيت الأسعار، وهو ما أثر على ربحية المزارعين"، مطالبًا بمراعاة صغار المزارعين حتى لا يتوقفون عن الإنتاج ما يتسبب في مشكلة.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، عدداً من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.
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