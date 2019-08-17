السيسي للمتعدين على أراضي كينج مريوط: هاخد الفلوس كاش واللي معهوش ميلزموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل أزمة التعدي على أراضي الدولة في كينج مريوط: "في محور اسمه أم زغيوي، كان اللواء كامل بيتكلم في مشروع توسعة محور 26 يوليو قولتله عندكم محور تاني نعمله ونعمل محور تاني موازي ليه ينهي التعدي على كينج مريوط".

وقال الرئيس، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "وده معناه للمحافظ وكل المعنيين بالدولة إن موضوع تقنين الأراضي المستردة من كينج مريوط متتعملش إلا لما تتعرض عليا؛ لأن هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، والناس اللي ليها تواجد هناك الموضوع يتعرض عليا ويتعمل المحور الموازي لـ26 يوليو ومحور أم زغيوي، ويقطع الحد الخلفي للتعدي على كينج مريوط".

وتابع الرئيس: "الأراضي اللي اتخدت وهنقبل يتم تقنينها الفلوس هاخدها كاش، واللي معهوش ميلزموش، هاخد الفلوس كاش مش هعمل محور يكلفني 2 أو 3 مليارات جنيه وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها الكلام ده في مصر انتهى، والله مفروض ما في محافظ يسيب متر أرض لحد، الأراضي اللي بيتم التعدي عليها، أنا مش ضد حد لا والله أن ضد الفوضى والإهمال واللا دولة".

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين: "كل الناس أهلي وحبايبي وإخواتي، اسمعوها مني الناس بتعمل في الدولة اللي هي عايزاه وده لا يليق بينا، تاخد ليه حاجة مش بتاعتك وأنا أسيبك تاخدها ليه، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه؟".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

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وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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