الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح- أ ش أ:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) عددا من المشروعات القومية تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.
حضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ " شريف السيد خليل".
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