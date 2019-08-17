السيسي: محدش يتعرض للدولة والمساجد لا تبنى على أرض حرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يسمح بالتعدي على حقوق الدولة أو أملاكها بأي شكل من الأشكال، منتقدًا تسبب مسجد في إعاقة مشروع محور المحمودية الذي تنفذه الدولة: "قلنا في الـ14 منطقة تنموية على محور المحمودية هنحط المساجد والكنائس التي كانت موجودة غلط وأرض تعدي".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "المساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام ولازم الدولة توافق عليها، أنت بتعمل حاجة غلط وده من منظور ديني".

وتابع الرئيس: "الأرض لا يتم وضع اليد عليها ويقولك إحنا بنبني جامع ربنا ميقبلش الجامع بتاعه يتعمل كده، ربنا يقبل إن الجامع بتاعه يتعمل على أغلى أرض بالفلوس".

ووجه الرئيس السيسي بحل أزمة هذا المسجد: "أرجو نشوف حل خلال اليومين أو التلاتة اللي جايين، الداخلية والقوات المسلحة مسؤولة إن الموضوع ده يخلص في الفترة دي، الكلام ده كلام مش مظبوط، بقوله على الهواء محدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس وإلا متبقاش دولة تبقى أي حاجة تانية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

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ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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