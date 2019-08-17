خلال الحديث عن محور المحمودية.. السيسي لمحافظ الإسكندرية: أنت لسه هتدرس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لاحظ وجود مشكلة في محور المحمودية الذي يتم تنفيذه في الوقت الحالي: "على محور المحمودية في مشكلة، سوق الحضرة، وإنتوا مخططين تعملوا سوق في مكان آخر".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "المحور ده عايزين خلال شهرين أو 3 بالكتير نكون بنفتتحه المشكلة دي لازم تحلوها ولازم تحلوا مشاكل الناس اللي في السوق؛ لأنها أرزاق ناس، شوفوا بسرعة تعملوا الموضوع ده إزاي؟، هوا أننتم مش محددين 40 فدانا لوكالة الخضر".

ووجه الرئيس الرئيسي سؤالًا لمحافظ الإسكندرية: "هنيجي نفتتح السوق ده امتى؟، ليرد المحافظ: لسه مخلصين التصميمات، ويقاطعه الرئيس: "بردوا امتى؟" ليرد المحافظ، هدرس وأقول لحضرتك، ليكمل السيسي: "هتدرس إيه، أنت لسه هتدرس؟!".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

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ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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