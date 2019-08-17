السيسي: "عايزين نبني ونعيش والناس تعيش معانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتم تجهيز أول 5 آلاف فدان لتنفيذ الصوب الزراعية في بني سويق والمنيا، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية ستغير أشياءً كثيرة في هذه المحافظات، "هيكون هناك مصانع بتستفيد من منتجات هذه الصوب".

وأضاف السيسي، "لما بنفتح مشروع جديد بيكون في العلن، مش بنخبي حاجة، لكن اللى بيتآمر بهدف التدمير بيبقى في الخفاء".

وأكد الرئيس، أنه لا يوجد أي بلد ممكن يتقدم بالتدمير والتخريب، فهذا ضد كل السنن الدينية، لكن البلاد بتتقدم بالبناء والتعمير".

وقال: "الفكرة مبنية على استنزاف قدرات الدول في صراع لا ينتهي في صالح من صنع هذا الصراع، لكن إحنا عايزين نبني ونعيش والناس تعيش معانا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

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ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.​

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