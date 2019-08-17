شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفلبين يزور «كاتدرائية الإسكندرية».. والوكيل البابوى يهديه أيقونة العائلة المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى سولبيشيو إم كونفيادو، سفير دولة الفلبين بمصر، جولة ميدانية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، وكان في إستقباله القس إبراَم أميل، الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، والقس بولس عوض.

وقال ايميل: «إن السفير تفقد الإيقونات المقدسة والمذابح كما قام بتقديم شرح وافى لتاريخ الكنيسة المرقسية الكبرى، استعرض فيه أهميتها التاريخية وما تحويه من مقدسات».

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وفى نهاية اللقاء أهدى الوكيل البابوى أيقونة العائلة المقدسة للسفير الفلبينى والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بالزيارة كما قدم السفير سعادته البالغة لزيارة أقدم كنيسة قبطية في الشرق الأوسط، وتم التقاط الصور التذكارية مع الضيوف.

وفى سياق متصل ترأس الانبا ايلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، اجتماعأً لمجمع كهنة القطاع بمناسبة استقبال الآباء الجدد في القطاع بعد قضاء فترة الأربعين يوماً (الخلوة الروحية)، بدير الشهيد العظيم مار مينا العجايبي بمريوط، وهما بولا ميمي كاهن لكنيسة مار جرجس وأنبا موسى في الكيلو ٢٦، ودانيال فائز كاهن عام بالقطاع، وبهذا بلغ عدد آباء كهنة القطاع ٤٦ اب كاهن.

وشدد ايلاريون، خلال الإجتماع على أهمية سلامة التعليم الكنسي وأهمية متابعة الأب الكاهن لفصول التربية الكنسية، وضرورة متابعة الآباء للخدام والخادمات وكشكول التحضير، والإفتقاد ومتابعة الكاهن لأمين عام الخدمة، وحث الآباء المسؤلين عن خدمة أخوة الرب بأهمية الإهتمام بخدمة اخوة الرب في كافة إحتياجاتهم، والتنبيه على أمناء خدمة اخوة الرب بإتباع اُسلوب لائق في تأدية الخدمة، لأخوة الرب كما ناقش الإجتماع بعض الأمور المالية التي تخص كنائس القطاع والعاملين بها.

وأضيف خلال هذا العام ثلاث أماكن جديدة للخدمة العامة بالقطاع.

سفير الفلبين يزور كاتدرائية الإسكندرية

سفير الفلبين يزور كاتدرائية الإسكندرية

سفير الفلبين يزور كاتدرائية الإسكندرية

سفير الفلبين يزور كاتدرائية الإسكندرية

سفير الفلبين يزور كاتدرائية الإسكندرية