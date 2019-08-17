شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تزيل مقابر بشطا لعدم صلاحيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إزالة المقابر المقامة بمنطقة شطا التابعة لمركز دمياط، والتي تم إلغاء الدفن فيها منذ سنوات، نظرًا لعدم صلاحيتها لملوحة التربة بها وذلك بمنطقة شطا.

وقالت «ميخائيل»، في تصريحات صحفية لها، السبت، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس قامت بتنفيذ تلك الأعمال، بمشاركة مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، ومديرى الادارة الهندسية والأملاك بالوحدة ورئيس الوحدة المحلية بقرية غيط النصارى.

وأكدت المحافظ، أنه تم تسليم تلك الأرض إلى إدارة الأملاك إذ تم تخصيصها لإقامة مشروع متكامل لمجزر آلى وحجر صحى للمواشى المستوردة.

محافظ دمياط تزيل مقابر بشطا لعدم صلاحيتها

محافظ دمياط تزيل مقابر بشطا لعدم صلاحيتها

محافظ دمياط تزيل مقابر بشطا لعدم صلاحيتها