شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب القبول بالجامعة المصرية اليابانية لطلاب الثانوية العامة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في بيان صحفي لها، السبت، أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات سيكون غدًا الأحد.

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وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن اختبارات القبول للمتقدمين مستمرة بمقر الجامعة في مدينة برج العرب لاختيار طلاب الدفعة الثالثة الراغبين في الحصول على مستوى علمي راقٍ، بالتعاون مع الجانب الياباني في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية.

وأضاف «الجوهري» أن المقر الجديد والدائم للجامعة الذي تموله الحكومة المصرية بالكامل أوشك على الانتهاء تمامًا، وسيحظى بافتتاح رئاسي قريبًا، طبقًا لجدول رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لبناء الإنسان من خلال اهتمامه اللا محدود بالتعليم والصحة وحصول الجامعة المصرية اليابانية على دعمٍ كبير إيماناً بأهمية التجربة اليابانية المتميزة والشراكة مع الدولة اليابانية الصديقة.

وأشار «الجوهري» إلى أن الجامعة تقدم منحًا دراسية كاملة لعدد كبير من الطلاب، وتوفر بعثات دراسية إلى اليابان بهدف إعداد جيل جديد مؤهل يمكنه الإسهام في نقل الصناعة والاقتصاد القومي للدولة المصرية.