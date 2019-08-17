شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي: القاهرة «24- 35»، الإسكندرية «26- 31»، قنا «27- 38»، الأقصر «28- 40»، أسوان «28- 41».