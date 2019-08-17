شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية: «بتقبض كام يا محمد؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة محاربة الفساد، في معرض حواره مع اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، قائلًا: «اللي هياخد جنيه واحد (بطرق ملتوية) مالوش مكان بينّا».

وسأل الرئيس، خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت، رئيس الشركة الوطنية عن راتبه الشهري، مشيرًا إلى أنه يقطع مسافة كبيرة يوميًا للوصول إلى مقر عمله.

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وقال السيسي: «(محمد) لو غمض شعرة من جفن عينيه في مشروع زي كده يعملّه كل يوم 10 أو 12 مليون جنيه، و(محمد) راتبه (..)، وساكن في حتة بعيدة، ومشواره من البيت للشغل 80 كيلو رايح جاي».

وأضاف: «حد يقول لي: طب ما تسيب له مليون (جنيه)، ولا ادّيله فيلا يقعد فيها، بقول الكلام ده تاني، وإوعوا تكونوا فاكرين إني بقول إن حد ياخد ويحط في جيبه، لا والله، اللي ياخد جنيه واحد مالوش مكان بينّا».