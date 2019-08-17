شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكلف بحل المشكلات القائمة على محور المحمودية خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة وغرف التجارة ورجال الأعمال لضبط آليات السوق المصرية وتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعًا من أجل المصريين وبناء قدرة الدولة.

واستعرض الرئيس السيسي عددًا من المشكلات المتعلقة بمحور المحمودية وكينج مريوط، وكلف القوات المسلحة والجهات المسؤولة بحل المشكلات القائمة على محور المحمودية خلال يومين، كما أكد الرئيس أننا نواجه تحديًا في مسألة النمو السكاني.

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جاء ذلك، في مداخلة للرئيس السيسي، تعليقًا على كلمة اللواء محمد عبدالحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية بمرسي مطروح،

وقال الرئيس: «إنت قلت إننا نضبط آليات السوق، وليس مسألة أن هناك تجار.. التجار تكسب عندما تجد الفرصة متاحة، ولو انت طلبت من التاجر (أنا مش بدافع عنه) وقلت له ماتكسبش تبقى انت مش واخد بالك».

وأضاف: «ما نقوم به هنا أننا نعمل على ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض، وهذا لا يمنعنا من التنسيق مع رجال الأعمال والعاملين في هذه القطاعات لأننا يهمنا أن يكون هناك توازن في كلامنا وتصرفاتنا مع السوق، نحن بحاجة لهم معنا لأن السوق المصرية سوق كبيرة، والذي نساهم فيه- يعني انت بتكلم في 10- 15 مليون هذا- ليس كثيرًا بالنسبة لـ100 مليون».

وتابع الرئيس: «إننا بحاجة إلى التنسيق من خلال وزارة الزراعة وغرف التجارة والغرف الأخرى لكي يكون مسارنا وحركتنا مسارًا متوازنًا ومايعملش حجم الإنتاج الضخم، كل ما نتحدث عنه نصف مزرعة العاشر، طب النهارده لما ندخل من محمد نجيب 10 آلاف فدان ننزِّلهم السوق.. على مدار السوق هذا حجم كبير».