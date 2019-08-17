شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب بنقل موقع مسجد بالإسكندرية: «ماحدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أحد المساجد في مدينة الإسكندرية يعوق مشروع محور المحمودية والكوبري المزمع إنشاؤه في المنطقة، موجهًا الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء الأمر.

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وأضاف، خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت: «المسجد- والمقام الكريم- على دماغي، لكنه يعوق الحركة (..)، إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة».

وتابع: «والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل».

ومضى قائلًا: «المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام، مفروض لها أرض تتبني عليها، والدولة موافقة عليها، واللي يعمل غير كده يبقى غلط، حتى من منظور ديني»، مشددًا بالقول: «ماحدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس».