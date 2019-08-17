شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: السوق المصرية كبيرة وبحاجة إلى التعاون مع رجال الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «الدولة حريصة على ضبط الأسواق بزيادة حجم المعروض من الحاصلات الزراعية، بالتنسيق مع رجال الأعمال وصغار المزارعين».

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أضاف، خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، السبت، إن الغرض هو تحقيق التوازن مع السوق، منوهًا بأن «السوق المصرية كبيرة وبحاجة إلى التعاون مع رجال الأعمال».

تابع: «إحنا محتاجين ننسق، من خلال وزارة الزراعة وغرف التجارة، عشان نحقق التوزان في الأسواق»، مشيدًا بدور أجهزة الدولة في ضبط أسعار اللحوم.

مضى قائلًا: «عايزين صغار المزارعين معانا (..) عايزين نتحرك كلنا مع بعض، عشان المستهلك ياخد سعر مناسب، واللي شغالين في الصناعة ياخدوا هما كمان».