شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع إجراءات عودة حجاج البر وعمالة الخدمة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وعمالة خدمة الحجاج، ورفع درجة الاستعداد بموانئ البحر الاحمر لاستقبال 12 الف و486 حاج من حجاج البر عبر ميناء نويبع البحرى، و35 الف راكب من عمالة خدمة الحجاج بمينائى سفاجا والغردقة.

يستعد ميناء نويبع البحرى، السبت، لاستقبال اول فوج من حجاج بيت الله الحرام حيث وجه الوزير بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربى ومندوبى وزارة السياحة وأعضاء المجتمع المينائى وذلك فيما يتعلق بإجراءات عملية التشغيل وتذليل أي صعوبات وتكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج.

في السياق، استقبل مينائى سفاجا والغردقة الأفواج الأولى من عمالة خدمة الحجاج، حيث من المقرر ان يستقبل المينائين ما يقدر بـ35 الف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن 3 عبارات وهى «امانة، القاهرة، الرياض»، حيث تم التنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة شرطة المرور واعضاء المجتمع المينائى لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

Advertisements

تم الاتفاق على قيام ادارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة اعداد العاملين بهم لسرعة انهاء الاجراءات والتيسير على الركاب والغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين القائمين بخدمة الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في انهاء اجراءات وصولهم.

شدد الوزير على تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب، وتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس في رحلات سريعة ومنتظمة، والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة العشوائية للركاب، مع ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات والزام مالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها.

أكد الوزير على قيام لجنة من التفتيش البحرى للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار، وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

في السياق، وفرت ادارة الحجر الصحى بالميناء سيارتي اسعاف؛ احداهما بجوار العبارة، والاخرى بجوار صالة الوصول، مجهزين بالاسعافات الاولية مع تزويد صالات الوصول بالاطباء وكافة التجهيزات الطبية.