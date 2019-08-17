شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات والإشغالات في مدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن عدة حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة، حيث تم شن حملة على مصنع عصائر مخالف بمنطقة جنوب الأحياء، بالتنسيق مع إدارات التنمية وأمن جهاز المدينة.
أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات ومصادرة معدات المصنع المخالف المقام بأحد البدرومات، كما تم شن حملة على الجراچات العشوائية بالمنطقة، وحملة للقضاء على ظاهرة العمال النباشين في صناديق القمامة وملاحقتهم، وتم التحفظ على عدد من مركبات «التروسيكل».
واستهدفت حملة رصد مخالفة بناء بالقطعة رقم 60 بمنطقة السياحية الرابعة، وتمت إزالة أعمدة الدور المخالف، في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذاً للقانون.
أكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات لتشمل المدينة بأكملها، مؤكداً أنه أصدر تكليفاتٍ لمسؤولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لمنع عودة المخالفين.
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