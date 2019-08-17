شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 370 كشاف إنارة «ليد» بمحور الحرية في الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تركيب 370 كشاف إنارة ليد بمحور الحرية بالمدينة لخدمة رواد الطريق الذي يبلغ طوله 5 كم، في إطار خطة جهاز المدينة لاستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات إنارة ليد بالمحاور والطرق الرئيسية. جرى استبدال 2300 كشاف حتى الآن من إجمالي 2454 كشافا، والمستهدف استبدالها لتصبح كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة مضاءة بإنارة ليد. قال رئيس الجهاز إنه تم استهداف المحور ضمن خطة تطوير منظومة الإنارة بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المساهمة في توفير الطاقة ورفع مستوى الإضاءة.

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