شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشهد مراسم توقيع الوثيقة الدستورية في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

من المقرر أن يقوم «مدبولى» بنقل تحيات وتهنئة الرئيس للأشقاء في الخرطوم بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.