شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: أراضي الدلتا ووادي النيل ستختفي خلال 100 عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن إجمالي مساحة الأرض الزراعيه بمصر 10.5 مليون فدان تقريبا، منها حوالي 6 ملايين فدان فقط بالأراضي الطينيه القديمة، وقد فقدنا 400 الف فدان منذ عام 1983 وحتي الان منهم نحو 90 الف فدان بعد ثورة يناير 2011 وفقدنا اراضي زراعيه خصبه بنحو 2901 فدان في غضون هذا العام فقط لمشاريع النفع العام وخدمة الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية ومايصاحبها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ‏وظاهرة التصحر والعوامل البشرية من تعديات البناء على الاراضي الزراعيه والتجريف فان الأراضي الزراعية‏ الطنيه بهذا المعدل مهدده بالانقراض في اقل من 100عام.

وأضاف ابوصدام في تصريحات صحفية، السبت، أنه ومن الغريب مع اتجاه العالم لزراعة أسقف المباني، والكهوف، وبعض أجزاء الحدائق العامة،والتسابق لابتكار طرق جديده للزراعه والري، فإننا نتفنن في اهدار اغلي ثروات مصر من الاراضي الزراعيه الطينيه التي لا مثيل لها في العالم والتي يستحيل تعويضها باي حال من الاحوال،مشيرا إلى ان موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، نهاية شهر نوفمبر الماضى. والذي يتضمن آليات التصالح في مخالفات البناء التي وقعت خلال الفترة الماضية، وكذلك التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وفقا لعدد من الاشتراطات، أهمها أن تكون تلك المخالفات وقعت قبل مايو ٢٠١٧، وأن تكون متاخمة للكتل السكنية الحالية.

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وأوضح أن وزراة الزراعه وافقت على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 فدانا والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعةمشيرا إلى أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، وكذلك الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا للنفع الخاص لخدمة الانتاج الزراعي والحيواني بمساحة حوالى 294 فدانا

وأشار أبوصدام أن المواطنين المصريين ابتكروا حيلا كثيرة من أجل التعدى على الأراضى الزراعية منها التوسع في بناء المقابر بحجة (حرمة الموتى )

و تسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الافدنة الزراعيه وتحويلها لمقابر وبيعها للمواطنين باسعار عالية للمتاجرة والتربح السريع والمراهنه على عدم ازالتها بحجة حرمة الموتى كما حدث بمحافظة الغربية مركز بسيون بقري قرانشو وميت الخير أصبح للقرية الواحده جبانتين لدفن الموتى.

وأضاف نقيب الفلاحين إلى إنه في محافظة دمياط قامت بعض الجمعيات الأهلية، ببناء االمقابر على أراضٍ زراعية بقرية «الخياطة» وبيعها للمواطنبن.

وفي محافظة المنيا بمركز العدوة قرية الشيخ مسعود تسعي المحافظه لتخصيص 10افدنه اراضي زراعيه لتحويلها لجبانه رغم وجود جبانه كبيرة بالقريه كما اصبحت تجارة بناء المقابر تجارة رائحه ومربحه بمدن وقري مصريه كثيرة كما هو الحال بمحافظة المنيا مركز بني مزار بقرية البهنسا .