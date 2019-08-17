مصر | السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب وجود خلافات بينهما، تعدي خلالها كلا منهم على الآخر بالأسلحة النارية، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.