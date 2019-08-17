أخبار مصر | عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن مشروع الصوب الزراعية، بقطاع محمد نجيب، يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية.

وأضاف المتحدث، أن المشروع يعد الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح "راضي" في بيان لرئاسة الجمهورية، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.