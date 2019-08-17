أخبار مصر | اليوم.. انطلاق امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بمادتي "العربي والدين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بمادتي "العربي والدين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي اليوم السبت 124 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، امتحان الدور الثاني، موزعين فى 275 لجنة سير امتحانات بمختلف المحافظات.

حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويختتم طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى يوم الاثنين 26 أغسطس الجارى، حيث يؤدون امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.