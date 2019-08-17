شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع توفير احتياجات قطاع الصحة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم، مع الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة، توفير احتياجات ومطالب قطاع الصحة بالمحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع تقديم كافة الدعم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توجيهات الزيارة الأخيرة لمستشفى الضبعة المركزى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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ووجه محافظ مطروح بمراجعة كافة الأجهزة ومدى كفاءتها واحتياجها لأعمال صيانة من عدمه من خلال اللجنة الفنية المختصة، وسرعة مخاطبة الشركة المختصة بتركيب جهاز سباب (جهاز التننفس للأطفال) بحضانات مستشفى الضبعة المركزى، ودعم غرفة التعقيم المركزى بسخان وماتور رفع مياه مناسب لتشغيل الجهاز بطاقته، وكذلك مراجعة أعمال الصرف الصحى بالتنسيق مع مجلس مدينة الضبعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تكليفات الأطباء خاصة توفيرهم بمستشفى الضبعة المركزى، وتوفير وحدات سكن لهم حسب الأعداد المطلوبة، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم الدفع بأطباء تكليف الأسبوع القادم للعمل بمستشفى الضبعة وسد العجز فى عدد من التخصصات.

وطالب محافظ مطروح بتدبير شراء جهاز أشعة مقطعية أعلى فى الشرائح لمستشفى مطروح العام بالتنسيق مع وزارة الصحة، كذلك حصر أعداد جميع مرضى الأورام للتنسيق بشأن كشف المسح الذرى بالإسكندرية وتيسير إجراءات استقبالهم والفحوصات اللازمة للتخفيف عنهم، ومراجعة موقف مرضى الفشل الكلوى ببرانى وتيسير إجراءات نقلهم إلى أقرب مستشفى بها وحدات للغسيل الكلوى، وكذلك انهاء التنسيق مع مستشفى سيوة ونقطة الإسعاف هناك لنقل الحالات.

كما وجه المحافظ بمراجعة تجهيزات العيادات الخارجية بمستشفى الحمام استعدادا لافتتاحها، وعرض مقترح لعلاج أطفال التوحد بالمحافظة والتخفيف عن أولياء أمورهم.