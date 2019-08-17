شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد بإفتتاح 4 مدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أن المحافظة لا تدخر جهدا للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها بإعتبارها من أهم أولويات قطاعات التنمية الشاملة، موضحاً أنه جارى الاستعداد لإفتتاح 4 مدارس كبرى بالمحافظة بتخصصات تعليمية مختلفة تخدم خطوات التنمية على أرض مطروح، بالاضافة إلى تقليل كثافات الفصول، في إطار استعدادات محافظة مطروح للعام الدراسى القادم 2019 / 2020.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم افتتاح مدرسة سيوة الثانوية الزراعية على مساحة 35 فدانا، وبتكلفة 48 مليون جنيه، وافتتاح مدرسة عمر دارة الابتدائية بتكلفة 5 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مدرسة الضبعة الاعدادية المشتركة المقامة بالمشاركة المجتمعية بتكلفة نحو 6 مليون جنيه، بالاضافة إلى الاستعداد الرسمى لافتتاح مدرسة الضبعة للطاقة النووية بتكلفة 42 مليون جنيه ومراجعة وصيانة كافة المدارس استعداداً للعام الدراسى القادم.

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وقال مجاهد عطية نجم مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جارى طرح 7 مدارس بمراكز الضبعة والعلمين والحمام وبراني و3 مدارس بمدينة سيوة بتكلفة مبدئية 20.5 مليون جنيه بتمويل من صندوق دعم المشروعات.

وأشار «عطية» إلى أنه جاري إعداد خطة العام الدراسى بعد القادم 2020/2021 بإنشاء 30 مدرسة بنطاق المحافظة بسعة 156 فصلا بتكلفة 111 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الكثافة المتزايدة والتي وصلت في بعض المدارس إلى 70 طالبا بالفصل الواحد.

بينما أوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة الضبعة النووية والتي انشأت على مساحة 8.5 فدانا بتكلفة 42 مليون جنيه، تم التشغيل التجريبى بها خلال العام الدراسى الماضى، وأصبحت جاهزة للإفتتاح الرسمي بعد إنتهاء تجهيز جميع الأقسام والاطمئنان على توافر كافة التخصصات العلمية المطلوبة بها لتوفير احتياجات المشروع القومى لتوليد الطاقة النووية السلمى بالضبعة من الأيدى العاملة المؤهلة لذلك المشروع القومى.