شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل أولى رحلات عودة عمالة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا البحري فجر اليوم أولى الرحلات البحرية لعودة عمالة موسم الحج والمقرر استقبال نحو ٣٦ألف من هذة العمالة خلال الأيام المقبلة من خلال رحلات بحرية لـ ٤ عبارات.

وحذر مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر، مشغلو وملاك العبارات التي تعمل في عودة عمال موسم الحج بمينائي سفاجا والغردقة، من تحميل أعداد زائدة والالتزام بالأعداد المصرح بها، وعدم التسبب في حدوث تكدس بالحجز العشوائي وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب العائدين، والالتزام بالفحص الفني قبل كل رحلة وإلزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.

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وأكد مسؤولو ميناء سفاجا البحري أن نحو ٣٦ألف من عمالة موسم الحج سيتم نقلهم من السعودية خلال رحلات، مع توفير كافة التسهيلات وتيسير إجراءات الركاب بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الاجراءات، وقد تم التنسيق مع كافة الأجهزة العاملة بمدينة سفاجا وإدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب لقرية الحجاج، ومنع أي محاولة لاستغلالهم، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات أمام بوابة الميناء، حيث يتم تقديم كافة الخدمات والاستعدادات ثم نقلهم بأتوبيسات مكيفة إلى قرية الحجاج، وذلك للتخفيف عن الركاب وتقديم أفضل الخدمات.

على جانب آخر تم تكثيف خدمات الشرطة والجمارك بصالات الوصول لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت مع تشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات وزيادة أعداد الحمالين لخدمة الركاب، وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول.

وشدد اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس الهيئة، على ضرورة التنبيه على إدارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الأولية والتأكيد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالإسعافات الأولية بجوار العبارات أثناء صعود الركاب لخدمة الركاب ونقل الحالات الحرجة في حالة الضرورة، وتزويد الصالات بكافة الإسعافات الأولية وفتح مركز عمليات الميناء على مدار اليوم بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى بالهيئة.