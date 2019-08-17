شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 250 كيلو لحوم في حملة صحية على المطاعم والمنشآت التجارية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت الحملات الرقابية الصحية المكثفة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية في البحر الأحمر عن إعدام 250 كيلو لحوم ودجاج متنوعة لتغيرها في الخصائص الطبيعية.

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تكليف إدارة الطب الوقائى، برئاسة الدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى وإدارة مراقبة الأغذية بالغردقة، بشن حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة الغردقة، وتم المرور على عدد 7 منشآت من المنشأت الغذائية من المطاعم، وتم إعدام 250 كيلو لحوم وفراخ لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 8 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، حيث تم غلق منشأتين لعدم وجود الاشتراطات الصحية، كما قامت الحملة بسحب 11 عينة من الأغذية المتنوعة لإرسالها المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وشدد «مرعي» على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.