شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن بعض قرى كفر الشيخ بسبب حريق في المحوّل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت النيران بمحول كهرباء قرية أبوبدوي بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، وقال حماده جمال، من أهالي القرية، أنهم فوجئوا بعد منتصف الليل باشتعال النيران بقوه في المحول لحدوث قفله به، واستمرت النيران مشتعلة لأكثر من نصف ساعة حتة تفحم تماما.

ووصلت سيارة إطفاء من أبشان التي تبعد مسافة طويلة عن القرية، وتم إخماد النيران ولم تحدث أية إصابات بشرية إلا أن القرية والقرى المجاورة تحولت لظلام دامس حيث كان يتم تغذيتهم من المحول.

وانتقل للموقع المحاسب فادي شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، الذي تابع الموقف مع مسؤولي الكهرباء لمعرفة أسباب حريق وتفحم المحول وتركيب محول آخر بديل له لإضاءة المنطقة بعد العرض على الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.