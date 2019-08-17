أول تصريح من الري بشأن فيضان نهر النيل 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط وعضو لجنة إيراد النهر النيل، إن مركز التنبؤ يجري عمليات رصد ومتابعة للأمطار خلال الـ16 يومًا الماضية، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل يجرى الإعلان عن حجم الفيضان للعام الجديد.

وأضافت "السيد"، لمصراوي، اليوم، أن اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الري وجميع القطاعات والهيئات المعنية، موضحة أن الحديث مازال مبكرًا حول زيادة أو أنخفاض الفيضان.

واستعرضت لجنة إيراد نهرالنيل، خلال اجتماعها الأخير، تقريرًا شاملا حول موقف الفيضان الجديد، من خلال بعثة الري بالسودان، والاستعدادات التي تمت مع الخرطوم، لمتابعة مناسيب الخزانات والسدود والتصرفات بالسودان، لرصد صور الأقمار الصناعية من خلال مركز التنبؤ بالفيضان وتقارير الأحوال الجوية والأمطار على السودان والهضبة الإثيوبية.

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من جانبه أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة انتهت من الاستعدادات الخاصة باستقبال فيضان نهر النيل الذي يستمر لمدة 3 أشهر.

وأشار "السباعى"، في تصريحات لمصراوي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعاون المتبادل بين البعثة المصرية في السودان ووزارة الري المصرية بمختلف قطاعتها.

وكانت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، أعلنت أواخر يوليو الماضي، الموقف المائي للفيضان هذا العام نظرًا اانخفاض الإيراد المائي حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

وأعلنت الوزارة، رفع حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز.