"بدون زحمة".. 5 مشروعات عملاقة للجر الكهربائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تتجه الحكومة لنقل تجربة "الجر الكهربائي"، كإحدى وسائل النقل الحديثة في العالم، من أجل سيولة مرورية وتيسير تنقل المواطنين داخل المحافظات "المليونية"، الأكثر ازدحامًا.

وقال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن استثمار الدولة في وسائل النقل الحديثة غير مسبوق، خاصة عقب تطبيق تكنولوجيا "الجر الكهربائي"، مثل توسيع نطاق شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل ومثيلااتها من مشروعات النقل السريع، في جميع أرجاء القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه بحلول عام 2023 ستشهد الدولة إنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز 5 مشروعات للنقل بالجر الكهربائي:

المونوريل

البداية من مشروع القطار المعلق أو المونوريل، وتعكف الهيئة على إنشاء خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بعد أن وقعت خلال الأيام الماضية، عقد تنفيذ المشروع مع تحالف شركات "بومبارديه الكندية والمقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات".

ويستهدف المشروع ربط القاهرة الكبري من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 54 كم وعدد 21 محطة، وتستغرق مدة تنفيذ الخط 34 شهرا، اعتبارا من 1 أغسطس الحالى.

أما مونوريل 6 أكتوبر، يهدف إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، ويمتد بطول تقريبي 42 كم وعدد 12 محطة، لنقل لنقل 45 ألف راكب / ساعة /إتجاه ، وفترة تنفيذ المشروع 42 شهرا اعتبارا من يناير 2020.

تحويل قطار أبو قير إلى مترو

تعهدت هيئة الأنفاق يتحويل قطار أبوقير من سكة حديد إلى مترو أنفاق.

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ويمتد الخط من أبو قير شرقًا حتى الكيلو 21 العامرية غربًا، مرورًا بوسط المدينه بطــول 43 كم على أن يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبو قير الحالي في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول حوالي 22 كم، وتجرى الآن دراسات تحويله إلى مترو أنفاق، ومن ثم عمليات التنفيذ.

القطار الكهربائي

تجرى حاليا الأعمال المدنية وإنشاء السكة والأسوار، لمشروع القطار الكهربائي "السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية" ومن ثم تنفيذ المحطات والكباري والأنفاق، بينما تبدأ الشركة الصينية "أفيك" في الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، ليتم تشغيله فعليا خلال عامين.

وتبلغ تكلفته الإجمالية للمشروع 1.2 مليار دولار، تتوزع بواقع 700 مليون دولار للأعمال المدنية والإنشاءات ونظم الاشارات، و500 مليون دولار لتصنيع وتوريد 22 قطارا، ويشمل الخط 11 محطة، ويخدم 350 ألف راكب.

القطار فائق السرعة بالعلمين

يعد القطار الكهربائي فائق السرعة "العين السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر- العلمين- الإسكندرية"، من أبرز مشروعات الجر الكهربائي المستقبلية، والذب تتنافي تحالفات دولية على تنفيذه بتكلفة 8 مليارات دولار، بخلاف قيمة 30 قطارًا ستعمل على الخط.

وبحسب المسار المعلن، فمن المقرر أن يربط هذا القطار العاصمة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بطول 122 كيلو مترا، كما يربط 6 أكتوبر بالعلمين، ولهذا المسار بديلان الأول: بطول 221 كيلو مترا، بحيث يكون موازيًا لطريق وادى النطرون العلمين مرورًا بمطار برج العرب بطول 99 كيلو مترًا، والثاني يصل طوله إلى 244 كيلو مترا فى مدينة برج العرب وتتفرع منه وصلة للإسكندرية بطول 46 كم، أما المسار الثالث للمشروع، فيهدف إلى ربط العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول 92 كيلو مترا.

مترو "المنصورة ـ دمياط"

يمتد مترو "المنصورة ـ دمياط"، من مدينة المنصورة مرورًا بمدن طلخا ونبروه وبلقاس ممتدا حتى يصل إلى جمصة، ثم يتجه إلى دمياط الجديدة وإلى مدينة المنصورة الجديدة.

ويشمل 13 محطة سطحية، وسيكون المسار بالكامل سطحيا باستثناء مناطق التقاطعات المرورية التى سيتم تسييره خلالها عبر كبارى علوية سيتم إنشاؤها، وينفذ بتكلفة 1.8 مليار دولار، ومخطط تنفيذه خلال 30 شهرا من تاريخ التعاقد، وتمويل تكلفته في صورة قرض ميسر.​