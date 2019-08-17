الأوقاف: "الصحبة وأثرها في بناء الشخصية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف إن "الصحبة وأثرها في بناء الشخصية"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأضاف في بيان له السبت، أن الموضوع يهدف إلى بيان أهمية الصحبة الصالحة دينيا ووطنيا وأخلاقيا وأسريا وإنسانيا وفكريا وثقافيا في بناء شخصية سوية نافعة لدينها ووطنها ومجتمعها، وأثر رفقة السوء السيئ في تكوين الشخصية السلبية أو الهدامة أو المنحرفة أو المدمنة.

وأشار إلى أن موضوع خطبة الجمعة يهدف إلى التأكيد على حتمية الاهتمام المبكر بالتربية والحفاظ على النشء من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد وسائر مؤسسات المجتمع التربوية والثقافية والإعلامية، وتضافر وتكامل الجهود لتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف والجماعات الخداعة الهدامة و المتطرفة، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني لدى النشء والشباب و سائر أبناء المجتمع، مع التأكيد على دور الصحبة الصالحة في بناء الشخصية الواعية المستنيرة .