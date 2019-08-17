"وعد" تطلب الخلع: "ضحك عليا ومخلنيش أكمل تعليمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

شهدت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، دعوى قضائية أقامتها الزوجة "وعد س."، (٢١ سنة)، ربة منزل، ضد زوجها "سيف م."، (٣٠ سنة)، مهندس معماري، تطلب فيها خلعه، بعد زواج دام لعامين، والسبب "ضحك عليا علشان يتجوزني ومخلنيش أكمل تعليمي"- بحسب دعواها.

وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم ٤٠١ لسنة ٢٠١٩، إنها تعرفت على "سيف" بعد قصة حب عاشت لسنوات، مشيرة إلى أنها عاشت معه حياة زوجية سعيدة في بداية زواجهما قبل أن يخلف اتفاقه معها بعد عامين من الزواج ويمنعها من إكمال تعليمها.

أشارت "وعد" إلى أنها انتظرت حتى مرت السنة الأولى من الزواج، بعدما طلب "سيف" منها التأجيل، موضحة أنها طلبت من زوجها العودة للدراسة مرة ثانية لكن طلبها باء بالرفض "كان بيتهرب كل لما أكلمه في موضوع التعليم وأجل العام الثاني".

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أوضحت الزوجة بأنها استغلت وجود مناسبة عائلية للأسرتين، وتحدثت أمام الجميع لحل ذلك الخلاف، لكن فوجئت برد الزوج: "خليكي في بيتك أحسن، وفكري تجيبي عيال عشان هتجوز عليكي"، وقتها تركت الزوجة منزل الزوجية وجلست في منزل أسرتها حتى يتراجع الزوج عن قراره.

تختتم الزوجة: "لم يتراجع زوجي عن تفكيره وتركني بمنزل والدي لشهور ولم يأتِ لمصالحتي، وبالحديث مع شقيقه علمنا بأنه يفكر في الزوج، وبالرجوع إليه أكد حديث شقيقه، فطالبته بالطلاق لكنه رفض وطالبني بالجلوس بمنزلي ويصلني مصروفي اليومي، وقتها شعرت باستحالة العيشة معه".

بعد فترة تفكير طويلة ذهبت إلى محكمة الأسرة، لرفع دعوى خلع ضده، ومازالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها.

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