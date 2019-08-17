أخبار مصر | بيان مهم وعاجل من هيئة الأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم وعاجل من هيئة الأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يرصد درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف "البيان"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وأوضح أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح معتدلة تنشط علي جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 23 32

رفح 22 32

رأس سدر 26 38

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نخل 20 40

نويبع 27 37

طابا 28 35

كاترين 21 31

الطور 27 39

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 28 39

سوهاج 28 40

قنا 28 42

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 31 43

الوادي الجديد 29 46

شلاتين 27 40

أبورماد 27 38

حلايب 29 36

رأس حدربة 27 35