أخبار مصر | اليوم.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات ويشهد احتفال مصر بعيد العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات ويشهد احتفال مصر بعيد العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ساعات عددا من المشروعات، تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

كما يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفال مصر بعيد العلم، والذى سيقام تحت رعايته وبحضوره، إلى جانب حضور كبار رجال الدولة.

وخلال الاحتفال الذى سيقام بمركز المنارة، سيتم تكريم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر.