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أخبار مصر | بعد متابعة "عاشور".. القبض على "البلطجية" المعتدين على محامى أبوكبير

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ألقت قوات الأمن بمحافظة الشرقية منذ قليل، القبض على الجناة مرتكبي واقعة التعدي على محام بمدينة أبو كبير وهم ابراهيم سليمان الجمل، ولاء عبدالعال محمد يوسف.
وذلك بعد تدخل النقيب العام سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب وذلك فى استجابه سريعه لاسترداد حق المحامى.

وأوضح "عادل عفيفى" عضو النقابة العامة للمحامين، فى بيان له بعد زيارته إلى "ناجى عثمان" المحامى المعتدي عليه بمستشفى ههيا، انه تم التواصل مع نقيب المحامين والذى وجهه وشدد بسرعة ضبط الجناة.

وعلى ذلك تم التواجد مع العميد عمرو رؤوف، رئيس ادارة البحث، والعقيد محمد الشعراوى، رئيس مباحث المديريه بمديرية الأمن، والذين قامو بتجهيز قوه مكبره لالقاء القبض على المتهمين.

واختتم "عفيفى، ان ما تم هو سرعة استجابه لاسترداد حق الزميل وهذا ما عاهدنا المحامين عليه، وسيتم ترحيلهم للنيابه لبدء التحقيق، كما وجه عفيفي الشكر للقيادات الأمنية بالمحافظة لسرعة القبض على الجناة وإعادة الحق لأصحابه.

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