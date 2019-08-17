أخبار مصر | منظومة التأمين الصحي ببورسعيد تنجح في استخراج "سلك معدني" من عين مريض

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نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، فى استخراج جسم غريب "سلك معدنى" من العين بنجاح، بعمليات الطوارئ، بمستشفى الرمد التخصصى بمحافظة بورسعيد.

والفريق الطبي الذي أجرى العملية كل من دكتور محمد تعلب طبيب الاستقبال، ودكتور التخدير محمود متولى، وطاقم التمريض والممرضة انتصار عبد الرحمن، تحت إشراف الدكتور حسام حسين مدير المستشفى، والدكتور بيشوى غبريال المدير الطبي.