أخبار مصر | بعد تداول فيديو.. ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تداول فيديو.. ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار تداول بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر تضرر إحدى السيدات قاطنى أحد العقارات الكائنة بمنطقة العصافرة بحرى بدائرة قسم ثان المنتزه، من صاحب مطعم للمأكولات كائن بذات العقار، لقيامه بوضع معدات المطعم بمدخل العقار، وتسببه فى ارتفاع درجات الحرارة، والإزعاج المستمر لقاطنى العقار.

فقد تم توجيه حملة أمنية بمشاركة إدارتي شرطة التموين والتجارة والمرافق بمديرية أمن الإسكندرية لفحص المطعم المشار إليه، حيث تبين وجود عدة مخالفات، وتم ضبط 30 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر العمومية (غير صالحة للاستهلاك الآدمي) وكذا رفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المارة بالمنطقة المحيطة (ثلاجات– شواية – كراسى – ترابيزات).

كما تم تأمين تنفيذ القرارات الفورية الصادرة من المحافظة بشأن غلق المطعم بملحقاته لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.