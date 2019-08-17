شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاقصر يوجه برفع درجة الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رفع درجة الاستعدادات على مستوى المراكز والمدن، تحسباً لتقلبات الطقس ومتابعة أي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.

وقال مدير إدارة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة وغزيرة على أنحاء متفرقة في مراكز المحافظة اليوم، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للإطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أي تهديدات مناخية منتظرة داخل المحافظة.

وأشار الشامي، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات المحافظة بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة، لافتا إلى أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وجه بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء أي مخاطر قد تحدث نتيجة تقلبات الطقس المفاجئة.