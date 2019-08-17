ضبط برازيلي حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة أخفاها راكب برازيلي معه فور وصوله من إيطاليا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وصلت معلومات للجمارك من مباحث مكافحة المخدرات بمطار القاهرة عن محاولة الراكب البرازيلي قادم من إيطاليا على الطائرة المصرية القادمة من روما تهريب مواد مخدرة ممنوعة، وبالعرض على طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت ولاء محمد مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبه ومحمد نبيل طلب وأحمد سيد ابراهيم تحت إشراف أحمد عمر كحك لتفتيشه ذاتيا.

وتبين وجود 5 كروت بداخل كل كارت 28 جراما من بذور "الماريجوانا" داخل أكياس ولفافة بها أدوات تعاطي وجهاز خاص بتدخين مادة مرجوانا المخدرة و2 خزان شيش إلكترونية بداخلهم مواد مخدرة وزيت مخدر و12 سيجارة بها حشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته و5 طوابع مخدرة بملابسة الداخلية و3 قطع حشيش داخل مطحنة.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر وإحالة الراكب للنيابة تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.