أخبار مصر | طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة بمصر والعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة بمصر والعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 23 32

رفح 22 32

رأس سدر 26 38

نخل 20 40

نويبع 27 37

طابا 28 35

كاترين 21 31

الطور 27 39

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 28 39

سوهاج 28 40

قنا 28 42

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 31 43

الوادي الجديد 29 46

شلاتين 27 40

أبورماد 27 38

حلايب 29 36

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رأس حدربة 27 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 28 43

الرياض 25 42

المنامة 32 38

أبوظبى 33 40

الدوحة 31 42

الكويت 29 46

دمشق 18 37

بيروت 27 31

عمان 18 31

القدس 20 29

غزة 25 31

بغداد 26 42

مسقط 28 32

صنعاء 15 28

الخرطوم 25 33

طرابلس 22 30

تونس 23 33

الجزائر 22 31

الرباط 19 28

نواكشوط 24 28

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 15 31

إسطنبول 19 28

إسلام آباد 24 31

نيودلهى 26 30

جاكرتا 23 32

بكين 20 31

كوالالمبور 24 33

طوكيو 26 34

أثينا 22 31

روما 18 31

باريس 16 24

مدريد 19 36

برلين 16 26

لندن 14 21

مونتريال 19 26

موسكو 14 19

نيويورك 22 27

واشنطن 23 32