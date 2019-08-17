أخبار مصر | تسكين 510 أسرة حتى الآن بمشروع روضة السيدة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسكين 510 أسرة حتى الآن بمشروع روضة السيدة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت محافظة القاهرة، في تسكين 510 أسرة حتى الآن بمشروع روضة السيدة، الكائن بحى السيدة زينب.

كما استطاعت المحافظة، إنهاء التعاقد مع 512 آسرة، حتى الآن، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

من جانبه صرح اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بأن الأسر يتم تسكينها فى وحدات سكنية مفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة المنزلية اللازمة، مشيرا إلى أن محافظ القاهرة شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، وكلف رئيس هيئة النظافة بتعيين شركة نظافة خاصة أو متعهد مسئول عن نظافة المشروع بالكامل على مدار اليوم من خلال 3 ورديات على أن تتولى الجمع المنزلى من الوحدات ونظافة الشوارع الداخلية للمشروع.