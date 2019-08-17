أخبار مصر | غدًا.. معهد محاماه المنيا يعقد اختبارات الدورة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. معهد محاماه المنيا يعقد اختبارات الدورة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة المنيا، غدا السبت، اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة بمدرج كلية الحقوق بجامعة المنيا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأكد محمد الكسار، عضو مجلس النقابة، ضرورة الحضور والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، ومن يتخلف يعد راسبا رسميا، وعليه إعادة الدورة مرة أخرى، والالتزام بحضورها مرة ثانية، لافتا إلى بدء الاختبار في تمام الثانية عشرة ظهرا.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على 500 محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.