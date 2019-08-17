مصر | أمن الجيزة يلقي القبض على المتهم بقتل طفل كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلقي القبض على المتهم بقتل طفل كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل الطفل المختفي منذ 13 يومًا، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل مبلغ بإختفائه منذ حوالي 13 يومًا، بنطاق مركز كرداسة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، مفاده باختفاء أحمد.خ.ع، في العقد الأول من عمره، سائق توك توك، مقيم بمنطقة أبو رواش بدائرة المركز، في ظروف غامضة، ولم يتهم اهليته أحد في اختفائه.

وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة لكشف ملابسات البلاغ، تم التوصل إلى أنه تم قتل الطفل والتخلص من جثته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.