شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 21 أغسطس آخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية من نتيجة الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.

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وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن 16240 طالبا/طالبة قد استفادوا من نتيجة التظلمات وتم زيادة درجاتهم، وذلك من إجمالي 118256 طالبا/طالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتى الآن.

كانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

وتنطلق غدًا السبت الموافق 17 أغسطس 2019 امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا/طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.