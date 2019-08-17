شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطلين لإجبارهما طالبًا جامعيًا على التوقيع على إيصالات أمانة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف، اليوم، من ضبط عاطلين لاتعامهما بإجبار طالب جامعي على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه لوجود خلافات مالية بين والدهم وشقيق المجني عليه.

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تلقى الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفشن، بلاغا من «عبدالمجيد. ج» طالب جامعي مقيم بقرية صفانية التابعه لمركز العدوة بمحافظه المنيا، يفيد بأنه أثناء عودته هو ووالدته من زيارة لأحد أقاربة على الطريق المؤدي إلى نجع عبدالله عبدالجواد التابع لمركز الفشن فوجئ بقيام شخصين ملثمين بإيقافه ومحاولة سرقة سيارته الملاكي وإجباره على التوقيع على عدد 2 إيصال أمانة بالإكراه.

شكل العميد مجدي لطفي، رئيس مباحث جنوب بني سويف، فريق بحث ضم النقيبين عماد عرفة وعمرو حسونة معاوني المباحث حيث تمكن فريق البحث من كشف غموض الجريمة وتوصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة.

وتبين أن وراء الواقعة كلا من «حميدة. ع» وشقيق «عرابي. ع» المقيمين بنجع عبدالله عبدالجواد، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما إيصالات الامانة، وبمواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهما أقرا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات مالية بين والدهم وشقيق المجني عليه ويدعى «علاء. ج» محام، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3190 لسنة 2019 إداري الفشن، وبالعرض على نيابة الفشن قرر المستشار فادي سامح وكيل النائب العام حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.